وادي عين النبي برهاط.. إرث تاريخي وطبيعة بكر تمتد لأكثر من 1400 عام حرب الشرق الأوسط تغيّر سلوك الاستهلاك في أوروبا وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الإيراني لبحث مجريات الأوضاع أكثر من 4800 تصريح لتنظيم الأعمال على شبكة الطرق خلال مارس الإنتاج الصناعي السعودي يرتفع 8.9% خلال فبراير أمطار غزيرة على الباحة حتى المساء أتربة مثارة وشبه انعدام في مدى الرؤية على منطقة القصيم الإحصاء: ارتفاع الإنتاج النفطي للسعودية إلى 10.1 ملايين برميل يوميًا خلال فبراير الخطوط الجوية الكويتية تستأنف رحلاتها إلى وجهات جديدة عبر مطار الدمام ارتفاع أسعار النفط اليوم
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي.
وجرى خلال الاتصال بحث مجريات الأوضاع وسبل الحدّ من وتيرة التوتر بما يسهم في عودة أمن واستقرار المنطقة.