وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الباكستاني مستجدات المحادثات بين أمريكا وإيران

وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الباكستاني مستجدات المحادثات بين أمريكا وإيران

الإثنين ١٣ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٣ صباحاً
المواطن - واس

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا, من معالي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية محمد إسحاق دار.

وجرى خلال الاتصال استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالمحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في إسلام آباد، والتأكيد على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة.

