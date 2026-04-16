وزير الدفاع الأمريكي: مستعدون لاستئناف الحرب إذا أساءت إيران الاختيار

أكد وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، أن القوات الأميركية في الشرق الأوسط مستعدة لاستئناف العمليات القتالية إذا لم توافق إيران على اتفاق سلام.

وأضاف في إحاطة صحافية في البنتاغون، اليوم الخميس، أنه “بإمكان إيران أن تختار مستقبلاً مزدهراً، جسراً ذهبياً، ونأمل أن تفعل ذلك من أجل شعبها”.

وقال “لكن إن أساءت إيران الاختيار فستواجه حصاراً وقصفاً على البنية التحتية والطاقة”.

هيغسيث أكد أيضاً أن الحصار الأميركي على موانئ إيران ناجح وسيستمر “طالما لزم الأمر”، لافتاً إلى أن البحرية الأميركية تسيطر على حركة الملاحة الداخلة والخارجة من مضيق هرمز لأنها تمتلك أسطولاً بحرياً وهو شيء لم تعد إيران تملكه.

وقال “في اليوم الرابع من دخول الحصار الذي أعلنته واشنطن للموانئ الإيرانية حيز التنفيذ، لأكون واضحاً، هذا الحصار يشمل جميع السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية، بغض النظر عن جنسيتها، وسنواصل هذا الحصار طالما لزم الأمر”.

أما عن مصير المرشد الأعلى الإيراني، فقال هيغسيث: “نعتقد أن الزعيم الأعلى الإيراني مصاب ولكنه على قيد الحياة”.

وبالنسبة للصين، قال هيغسيث “بكين أكدت لنا أنها لن ترسل أسلحة إلى إيران خلال فترة وقف إطلاق النار”، ومن ناحية الحوثيين، أشاد وزير الدفاع الأميركي بعدم تدخلهم حتى الآن.

ومن جانبه، أعلن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، دان كين أن الولايات المتحدة تعتزم اعتراض السفن الإيرانية بما فيها ناقلات النفط بالمياه الدولية في إطار حصارها لموانئ إيران وسواحلها.

وقال كين في مؤتمر صحفي: “يشمل هذا الحصار جميع السفن، بغض النظر عن جنسيتها، المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية، وتعد الإجراءات الأميركية حصاراً لموانئ إيران وسواحلها، وليس حصاراً لمضيق هرمز.

وسيطبق هذا الحصار في المياه الإقليمية الإيرانية وفي المياه الدولية”.