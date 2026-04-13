وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة روشن

أعلنت شركة مجموعة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مجموعة روشن

وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير مكتب إدارة برنامج التسويق.

– مدير إدارة الفعاليات والرعاية.

– مدير أول التسويق.

– مدير تدقيق المشاريع.

– مدير أول التدقيق الداخلي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 إبريل 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 إبريل 2026م.