وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين

أعلنت هيئة التأمين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.
وبيّنت هيئة التأمين، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي مراقبة السوق وإجراء عمليات التفتيش.
– مساعد إداري.
– مدير دعم الوسطاء.
– مدير قسم الدراسات القانونية لقضايا المرور.
– أخصائي التراخيص والموافقات.
وأوضحت هيئة التأمين، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 إبريل 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 إبريل 2026م.
