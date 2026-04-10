وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمجموعة الفطيم

أعلنت مجموعة الفطيم القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع متاجر المجموعة بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الفطيم القابضة

وأبرزت مجموعة الفطيم، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير المبيعات.

– منسق مبيعات.

– أخصائي التسليم/ المركبات.

– مسؤول علاقات الضيوف.

– مدير مبيعات معدات البناء.

– أخصائي/ شريك الأعمال المالية.

– محلل مالي.

– مدير الائتمان.

– محصل الفواتير.

– مهندس شبكات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة الفطيم القابضة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 إبريل 2026م.