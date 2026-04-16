وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير

أعلنت شركة السودة للتطوير- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة في مدينة الرياض،.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مسؤول مركز الاتصالات والأرشيف.
– مدير المحاسبة العامة.
– مهندس شبكات.
– مدير التأجير.
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 إبريل 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 مايو 2026م.
