وظائف شاغرة بـ شركة سيبراني

أعلنت شركة سيبراني- إحدى شركات أرامكو الرقمية-، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والظهران.

تفاصيل وظائف شركة سيبراني

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل دمج المعلومات والذكاء.

– خبير تكنولوجيا التشغيل.

– مساعد موارد بشرية.

– مهندس الذكاء الاصطناعي والبيانات.

– مدير العطاءات.

– مستشار أول الأمن السيبراني.

– مستشار التدقيق الداخلي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سيبراني، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 إبريل 2026م.

