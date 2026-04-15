وظائف شاغرة بـ شركة سيبراني

أعلنت شركة سيبراني- إحدى شركات أرامكو الرقمية-، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والظهران.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محلل دمج المعلومات والذكاء.
– خبير تكنولوجيا التشغيل.
– مساعد موارد بشرية.
– مهندس الذكاء الاصطناعي والبيانات.
– مدير العطاءات.
– مستشار أول الأمن السيبراني.
– مستشار التدقيق الداخلي.
وأوضحت شركة سيبراني، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 إبريل 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)