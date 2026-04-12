وظائف شاغرة بـ مجموعة الراشد في 4 مدن

أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الخبر، وجدة، والرياض، والدمام.

تفاصيل وظائف مجموعة الراشد

وبيّنت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول تطوير المنظمة.

– ميكانيكي أول شاحنات.

– مشرف ورشة.

– منسق الصيانة.

– فني كهرباء سيارات.

– فني خدمة الصيانة.

– فني لحام.

– فني إصلاح هياكل السيارات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 إبريل 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 يونيو 2026م.