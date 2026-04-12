وظائف شاغرة في الشركة السعودية لشراء الطاقة

مسام ينزع 1.408 ألغام من الأراضي اليمنية خلال أسبوع وظائف شاغرة لدى هيئة التأمين وظائف شاغرة بـ مستشفى الموسى التخصصي وظائف إدارية شاغرة في شركة بدائل سلمان للإغاثة ينفذ المشروع الطبي التطوعي لزراعة القوقعة في الريحانية بتركيا القبض على 5 مخالفين لتهريبهم الحشيش في عسير وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للطيران المدني وظائف شاغرة في هيئة التخصصات الصحية وظائف شاغرة بـ مجموعة الراشد في 4 مدن راكان بن سلمان يستقبل مدير فرع الزراعة بالرياض ويطّلع على مشروعات الاستدامة
أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة شراء الطاقة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول إدارة النقد.
– خبير/ شريك الأعمال المالية.
– رئيس فريق التدريب.
– مدير الثقافة والمشاركة.
وأوضحت الشركة السعودية لشراء الطاقة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 إبريل 2026م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 18 إبريل 2026م.