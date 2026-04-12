وظائف شاغرة في الشركة السعودية لشراء الطاقة

أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف السعودية لشراء الطاقة

وأبرزت شركة شراء الطاقة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول إدارة النقد.

– خبير/ شريك الأعمال المالية.

– رئيس فريق التدريب.

– مدير الثقافة والمشاركة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة السعودية لشراء الطاقة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 إبريل 2026م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 18 إبريل 2026م.