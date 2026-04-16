وظائف شاغرة في شركة الملاحة الجوية

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من جدة، والطائف.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي تقني أنظمة الأتمتة.
– محلل تخطيط الأمن السيبراني.
– أخصائي فني أنظمة الاتصالات والملاحة.
– رئيس قسم التدقيق الداخلي.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 إبريل 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 إبريل 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)