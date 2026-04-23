وظائف شاغرة في شركة جسارة للمشاريع

أعلنت شركة جسارة لإدارة المشاريع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها القائمة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة جسارة

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الإنشاءات/ البنية التحتية المدنية.

– مدير الإنشاءات/ مركز التدريب.

– مدير مشاريع أول/ فنادق.

– مدير مشروع أول/ واجهات المباني.

– مدير أول الصحة والسلامة والبيئة.

– مدير أول مشروع/ التشطيبات الداخلية.

– رئيس قسم الإنشاءات/ مشاريع الملاعب.

– مدير الإنشاءات/ الملاعب والمباني.

– مدير مشروع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة جسارة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 إبريل 2026م.