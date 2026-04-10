وظائف شاغرة في مجموعة عبداللطيف جميل

الجمعة ١٠ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٢ مساءً
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة عبداللطيف جميل المحدودة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع معارض الشركة في كل من جدة، وحفر الباطن، والرياض.

تفاصيل وظائف عبداللطيف جميل

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول مشاريع/ إدارة علاقات العملاء.

– مدير تحليلات البيانات والأداء.

– مدير عام القنوات.

– مدير عام التفاعل والتواصل مع العملاء.

– مدير أتمتة البيانات والتسويق.

– فني سيارات.

– مستشار مبيعات فنية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 إبريل 2026م.

 

