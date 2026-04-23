وظائف شاغرة لدى شركة ساتورب

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.
وبيّنت شركة ساتورب، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس صيانة.
– مشرف أجهزة القياس.
– أخصائي فحص الاختبارات.
– محلل مخزون المستودعات.
وأوضحت شركة ساتورب، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 إبريل 2026م.