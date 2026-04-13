وظائف هندسية وإدارية شاغرة بـ شركة معادن

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وطريف، وعدد من المناجم.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير قسم علم المعادن.
– مهندس أول التعدين.
– منسق منع الخسائر.
– أخصائي أول قسم الكهرباء.
– مهندس أول أجهزة قياس.
– مدير الحوكمة.
– أخصائي رئيسي المحتوى والإعلام.
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 إبريل 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 مايو 2026م.