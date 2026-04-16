Icon

القتل تعزيرًا لـ مواطن أنهى حياة زوجته بضربها وحرقها في الشرقية Icon  ترامب يعلن اتفاقًا لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل Icon ألمانيا: مستعدون للمشاركة في مهمة لتأمين مضيق هرمز Icon عون يبحث مع روبيو وقف النار بلبنان ويرفض الحديث مع نتنياهو Icon وفاة مواطن سعودي بفندق في إسطنبول واعتقال 3 موظفين Icon سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11554 نقطة Icon الاتحاد وماتشيدا زيلفيا في مواجهة مرتقبة بربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة Icon أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لمبنى فندقي تجاري بجوار المسجد النبوي Icon توقيع اتفاقية لاستحواذ المملكة القابضة على 70% من شركة نادي الهلال Icon وفقًا للتوجيهات الكريمة.. السعودية تقدم دعمًا ماليًا للاقتصاد الباكستاني بوديعة في البنك المركزي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
نتيجة تسمم غذائي

وفاة مواطن سعودي بفندق في إسطنبول واعتقال 3 موظفين

الخميس ١٦ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٦:٢٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توفي مواطن سعودي داخل أحد الفنادق في مدينة إسطنبول التركية نتيجة تسمم غذائي، وفقا لقناة “الإخبارية”.

وأفادت التقارير الأولية بشأن الحادث، أن الوفاة جاءت نتيجة تسمم غذائي تعرض له المواطن بعد تناوله وجبة من مطعم الفندق، حيث تدهورت حالته الصحية بسرعة دون أن يتمكن الإسعاف من إنقاذه.

التحقيقات الأولية في الحادث

وأكدت التحقيقات الأولية أن سبب الوفاة يعود إلى تلوث في الطعام المقدم داخل الفندق، مما أثار شبهات حول إهمال في معايير السلامة الغذائية.

وبناء على ذلك، قامت السلطات التركية باعتقال ثلاثة من موظفي الفندق المسؤولين عن قسم الطعام، للتحقيق معهم في ملابسات الحادث.

كما أجرت الجهات المختصة فحوصات دقيقة على عينات من الطعام المقدم في مطعم الفندق، بهدف تحديد مصدر التسمم واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

