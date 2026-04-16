وفاة مواطن سعودي بفندق في إسطنبول واعتقال 3 موظفين

توفي مواطن سعودي داخل أحد الفنادق في مدينة إسطنبول التركية نتيجة تسمم غذائي، وفقا لقناة “الإخبارية”.

وأفادت التقارير الأولية بشأن الحادث، أن الوفاة جاءت نتيجة تسمم غذائي تعرض له المواطن بعد تناوله وجبة من مطعم الفندق، حيث تدهورت حالته الصحية بسرعة دون أن يتمكن الإسعاف من إنقاذه.

التحقيقات الأولية في الحادث

وأكدت التحقيقات الأولية أن سبب الوفاة يعود إلى تلوث في الطعام المقدم داخل الفندق، مما أثار شبهات حول إهمال في معايير السلامة الغذائية.

مراسل الإخبارية طه عودة: – وفاة مواطن سعودي في فندق في إسطنبول – المواطن السعودي تسمم غذائيًا من مطعم الفندق – السلطات التركية اعتقلت 3 من موظفي الفندق، وتم فحص الطعام

وبناء على ذلك، قامت السلطات التركية باعتقال ثلاثة من موظفي الفندق المسؤولين عن قسم الطعام، للتحقيق معهم في ملابسات الحادث.

كما أجرت الجهات المختصة فحوصات دقيقة على عينات من الطعام المقدم في مطعم الفندق، بهدف تحديد مصدر التسمم واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.