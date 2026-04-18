وول ستريت جورنال: الجيش الأميركي يستعد لمداهمة سفن مرتبطة بإيران

طهران أعلنت إعادة إغلاق مضيق هرمز ردا على ما وصفته استمرار الحصار الأميركي

السبت ١٨ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣١ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أفاد مسؤولون أميركيون، مساء اليوم السبت، بأن الجيش الأميركي يستعد خلال الأيام المقبلة لمداهمة ناقلات نفط مرتبطة بإيران.

وقالت المصادر لصحيفة “وول ستريت جورنال” إن الجيش الأميركي يستعد لمداهمة الناقلات الإيرانية والسيطرة على سفن تجارية في المياه الدولية.

والسبت، أعلنت إيران إعادة إغلاق مضيق هرمز ردا على ما وصفته استمرار الحصار الأميركي، متراجعة بذلك عن قرارها في اليوم السابق إعادة فتح هذا الممر البحري الحيوي لتجارة المحروقات العالمية.

وخلال فترة الفتح الوجيزة، عبرت ثماني ناقلات نفط وغاز على الأقل، بحسب ما أظهرت بيانات لتتبع حركة الملاحة.

لكن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (“يو كاي أم تي أو”) أفادت بأن زوارق إيرانية أطلقت النار على ناقلة في المضيق السبت.

وأبلغ قبطان الناقلة عن اقتراب زورقين تابعين لبحرية الحرس الثوري منها على بعد 37 كيلومترا شمال شرق عمان. ووفق بيان الهيئة، فإن الزورقين “أطلقا النار على الناقلة” من دون أي تحذير عبر اللاسلكي.

كما أفادت الهيئة البريطانية في وقت لاحق عن تلقيها تقريرا بشأن تعرض سفينة شحن في المنطقة ذاتها “لإصابة بمقذوف مجهول ألحق أضرارا ببعض الحاويات” دون التسبب باندلاع حريق.

وفي حادث ثالث، أفادت هيئة “فانغارد” بأن سفينة سياحية ترفع علم مالطا أبلغت عن اقتراب زوارق منها أثناء عبورها المضيق قرب سواحل عمان.

ويعد المضيق ممرا حيويا لإمدادات الطاقة والتجارة البحرية. وكان يعبره نحو خمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، إلا أن حركة الملاحة فيه توقفت بشكل شبه تام عقب اندلاع الحرب في 28 فبراير.

رئيسة المفوضية الأوروبية: استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز أولوية قصوى
أكسيوس: أمريكا وإيران تدرسان خطة مقايضة 20 مليار دولار مقابل اليورانيوم
إيران تعلن إعادة فرض القيود على مضيق هرمز
الصين: أي حصار أمريكي لمضيق هرمز عمل خطير وغير مسؤول
هيئة التجارة البحرية البريطانية: التهديد البحري في مضيق هرمز عند مستوى حرج
رابطة شركات الطيران الإيرانية: 60 طائرة ركاب خارج الخدمة بسبب الحرب
بعد إعلان إيران إغلاقه.. عودة 20 سفينة كانت تنتظر العبور في مضيق هرمز
إيران تستقبل وفدًا باكستانيًا برئاسة قائد الجيش لبحث الجولة الثانية من المفاوضات
