يهمك_تعرف | إيداع الدعم السكني يوم 24 شهريًا بحد أقصى 5 أيام عمل

جدّد برنامج سكني التأكيد على التزام وزارة البلديات والإسكان بصرف الدعم السكني بشكل منتظم، حيث يتم إيداع المخصصات في يوم 24 من كل شهر ميلادي، مع إمكانية التأخير لمدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل، وذلك لجميع المستفيدين.

وأوضح البرنامج أن القسط الأول يُستثنى من هذا الجدول، إذ يتم إيداعه بعد سداد الدفعة الأولى بغض النظر عن تاريخ السداد.

وفيما يتعلق باستفسارات المستفيدين حول مواعيد الصرف، شدّد سكني على أهمية الالتزام بسداد الأقساط وفق الجدول الزمني المحدد مع الجهة التمويلية، لضمان استمرار الاستفادة من الدعم دون انقطاع.

كما تتيح وزارة الإسكان خدمة الاستعلام الإلكتروني عن حالة الدعم السكني عبر منصة سكني، من خلال تسجيل الدخول باستخدام بيانات المستخدم، ثم إدخال المعلومات المطلوبة، والتحقق من حالة الاستحقاق. وبعد التأكد من صحة البيانات، يمكن للمستفيد الاطلاع على تفاصيل الدعم وموعد صرفه خلال دقائق.

من جهة أخرى، يواصل صندوق التنمية العقارية تطوير حزمة من الحلول التمويلية بالشراكة مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين، بهدف تسهيل رحلة تملك المسكن، وتقديم خيارات متنوعة تلبي احتياجات المستفيدين.

ويقدم الصندوق خدمات الدعم السكني عبر بوابته الإلكترونية، إلى جانب خدمة “المستشار العقاري” التي تساعد المستفيدين على اختيار المسارات التمويلية والسكنية الأنسب، بناءً على توصيات مدروسة تعزز من فرص التملك.