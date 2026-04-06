يهمك_تعرف | التأمينات: لا توجد مكافأة زواج في أنظمة التقاعد

أعادت التأمينات الاجتماعية التذكير بأنه لا توجد مكافأة زواج في أنظمة التقاعد.

وتابعت التأمينات عبر منصة إكس: نأمل في حال زواج أحد المستفيدات إبلاغ التأمينات الاجتماعية بذلك؛ للحفاظ على حقوق المستفيدين وضمان استمرار صرف الاستحقاق الشهري، من خلال الرابط: url.gosi.gov.sa/Kx7nPYEw

خطوات خدمة التسجيل بأثر رجعي

وأوضحت التأمينات الاجتماعية: أن خطوات خدمة التسجيل بأثر رجعي كما يلي:

النقر على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول. اختيار الاشتراكات. النقر على الخيارات ثم اختيار “إضافة مدة اشتراك – أنظمة التأمينات/ أنظمة التقاعد المدني والعسكري”​. تعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على حفظ ومتابعة. إرفاق المستندات المطلوبة والموافقة على الإقرار ثم النقر على حفظ ومتابعة. إدخال رمز التحقق ثم النقر على تقديم.

كذلك أكدت التأمينات أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.