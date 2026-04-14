يهمك_ تعرف | حساب المواطن يوضح خطوات تسجيل عقد الإيجار

أوضح برنامج حساب المواطن بالتفصيل خطوات تسجيل عقد الإيجار وشروط عداد الكهرباء للحصول على الدعم.
وقال حساب المواطن، ردًا على أحد المستفيدين بشأن تسجيل عقد الإيجار، أنه في حال كان المستفيد فرد مستقل وتم اختيار نوع المرفق (عقد إيجار ساري المفعول في منصة إيجار) يلزم تعبئة البيانات المطلوبة من خلال البوابة (رقم عقد الإيجار ورقم عداد الكهرباء).
وتابع حساب المواطن، أنه لا بد أن يكون رقم عداد الكهرباء مرتبط بالوحدة الإيجارية وباسم المتقدم بالطلب حتى لا يؤثر ذلك على أهليته.