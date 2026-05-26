أجواء إيمانية يعيشها زوار المسجد النبوي قبيل الغروب

يعيش زوار المسجد النبوي الشريف في يوم عرفة أجواءً إيمانية مفعمة بالخشوع والسكينة، خصوصًا مع اقتراب غروب الشمس، حيث تتعالى الدعوات وتلهج الألسن بالذكر والرجاء في أحد أعظم أيام العام وأكثرها فضلًا.

وتوافد المصلون والزوار إلى المسجد النبوي، راجين رحمة الله ومغفرته، ومكثرين من الدعاء وقراءة القرآن والأذكار، وسط أجواء روحانية تسود أرجاء المسجد وساحاته.