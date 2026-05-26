أسعار الذهب تتراجع في التعاملات المبكرة

تراجعت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة اليوم.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% ووصل إلى ‌4537.54 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:18 بتوقيت غرينيتش، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو المقبل بنسبة 0.3% لتصل إلى 4538.50 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بـ 1.8% إلى 76.66 دولارًا للأوقية، كما فقد البلاتين نسبة 0.9% من سعره ليصل إلى 1950.70 دولارًا، وتراجع البلاديوم بـ1.1% ووصل إلى 1382.42 دولارًا.