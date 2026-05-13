Icon

ميقات ذي الحليفة.. تطوير متكامل يعزّز رحلة النسك ويرتقي بخدمات ضيوف الرحمن Icon روسيا تخفض مستهدفات النمو وتكشف عن سيناريو اقتصادي جديد Icon فيتنام تطلب من البحرية الأميركية السماح بمرور ناقلة نفط عبر هرمز Icon أسعار الذهب تستقر قرب 4720 دولار للأونصة Icon محكمة أميركية تعلق حكماً ضد الرسوم الجمركية Icon بلاغ رقمي.. نافذة إلكترونية جديدة لاستقبال ملاحظات الحجاج على مدار الساعة Icon ترامب: لا أفكر في الأوضاع المالية.. هدفي منع إيران من التسلح النووي Icon رياح وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية حتى السابعة مساء  Icon طرح مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا عبر أبشر حتى الغد Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح على عدة مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

أسعار الذهب تستقر قرب 4720 دولار للأونصة

الأربعاء ١٣ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٥ صباحاً
أسعار الذهب تستقر قرب 4720 دولار للأونصة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استقرت أسعار الذهب خلال بداية التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، في ظل ترقب المستثمرين لنتائج قمة أميركية صينية مرتقبة في بكين، إلى جانب متابعة التطورات المتسارعة المتعلقة بالتوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية استقراراً عند مستوى 4713.39 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.7% لتصل إلى 4721.80 دولاراً للأونصة.

وتأتي تحركات المعدن النفيس وسط حالة من الحذر في الأسواق العالمية، مع استمرار القلق بشأن مستقبل الصراع المرتبط بإيران وتداعياته على استقرار المنطقة وأسواق الطاقة العالمية.

وفي هذا السياق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أن بلاده ستحتاج إلى مساعدة الصين لإنهاء الحرب مع إيران، وذلك في وقت تتراجع فيه الآمال بالتوصل إلى اتفاق دائم، بالتزامن مع تشديد طهران إجراءاتها في مضيق هرمز، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

استقرار أسعار الذهب
السوق

استقرار أسعار الذهب

السوق