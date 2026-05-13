أسعار الذهب تستقر قرب 4720 دولار للأونصة

استقرت أسعار الذهب خلال بداية التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، في ظل ترقب المستثمرين لنتائج قمة أميركية صينية مرتقبة في بكين، إلى جانب متابعة التطورات المتسارعة المتعلقة بالتوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية استقراراً عند مستوى 4713.39 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.7% لتصل إلى 4721.80 دولاراً للأونصة.

وتأتي تحركات المعدن النفيس وسط حالة من الحذر في الأسواق العالمية، مع استمرار القلق بشأن مستقبل الصراع المرتبط بإيران وتداعياته على استقرار المنطقة وأسواق الطاقة العالمية.

وفي هذا السياق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أن بلاده ستحتاج إلى مساعدة الصين لإنهاء الحرب مع إيران، وذلك في وقت تتراجع فيه الآمال بالتوصل إلى اتفاق دائم، بالتزامن مع تشديد طهران إجراءاتها في مضيق هرمز، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.