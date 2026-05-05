Icon

أكثر من 270 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة 16 مليار ريال Icon من “ماكاسار” إلى رحاب مكة.. حكاية سبعين عامًا من الصبر تُزهر في “طريق مكة” Icon كوريا الجنوبية تدرس الانضمام للعملية الأمريكية في مضيق هرمز Icon وزير الحج والعمرة يتفقد خدمات الوزارة لاستقبال ضيوف الرحمن بمطار الملك عبدالعزيز Icon وظائف شاغرة بفروع الفطيم القابضة Icon الجيش الباكستاني يدعو لضبط النفس مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران Icon محمد وزوجته.. حكاية 20 عامًا تلبس الحلم ثوب الإحرام عبر مبادرة طريق مكة Icon “النقد الدولي”: التعامل مع تداعيات حرب إيران قد يستغرق 4 أشهر Icon الجوافة الحمراء في نجران.. استثمار اقتصادي واعد ومستقبل مشرق Icon وظائف شاغرة في مطارات جدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
في أسبوع

أكثر من 270 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة 16 مليار ريال

الثلاثاء ٥ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٧ مساءً
أكثر من 270 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة 16 مليار ريال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 26 أبريل – 02 مايو 2026م, (270.677.000) عملية، بقيمة (16.631.460.000) ريال، مقابل (12.076.169.000) ريال، عن المدة السابقة نفسها.

ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع, بلغ عدد العمليات في النقل (8.018.000) بقيمة (1.234.762.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة (11.258.000) بقيمة (1.021.256.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي إلى (65.663.000) بقيمة (1.987.443.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في المخبوزات والحلويات (7.382.000) بقيمة (306.621.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق (956.000) بقيمة (355.192.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات (61.925.000) بقيمة (2.831.875.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في الملبوسات والإكسسوارات (11.201.000) بقيمة (1.381.452.000) ريال، في حين بلغ عدد العمليات في الثقافة والترفيه (4.716.000) بقيمة (394.383.000) ريال.

270 مليون عملية نقاط بيع

ووصل عدد العمليات في الخدمات المهنية والتجارية (15.594.000) بقيمة (906.435.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية (2.398.000) بقيمة (239.915.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث والمستلزمات المنزلية (3.073.000) بقيمة (610.892.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد البناء والتعمير (3.076.000) بقيمة (436.185.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات (344.000) بقيمة (499.539.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات (5.538.000) بقيمة (243.602.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم (227.000) بقيمة (237.773.000) ريال.

وبلغ عدد العمليات في المنافع والخدمات العامة (1.008.000) بقيمة (65.136.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود (19.608.000) بقيمة (1.158.887.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في خدمات غسيل الملابس (3.546.000) بقيمة (76.257.000) ريال، وبلغ عدد العمليات الأخرى (45.145.000) بقيمة (2.643.855.000) ريال.

وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض (86.314.000) بقيمة (5.524.017.000) ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة (11.124.000) بقيمة (779.214.000) ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة (10.296.000) بقيمة (610.162.000) ريال.

وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك (5.521.000) بقيمة (325.474.000) ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل (4.811.000) بقيمة (284.558.000) ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها (3.600.000) بقيمة (201.958.000) ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة (5.958.000) بقيمة (395.660.000) ريال.

أما عدد عمليات نقاط البيع في الخبر فبلغ (5.582.000) بقيمة (463.628.000) ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام (10.870.000) بقيمة (809.759.000) ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة (30.486.000) بقيمة (2.184.452.000) ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى (28.959.000) بقيمة (1.265.883.000) ريال.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الإمارات تدين استهداف ناقلة تابعة لـ”أدنوك” بمسيرتين في مضيق هرمز
العالم

الإمارات تدين استهداف ناقلة تابعة لـ”أدنوك” بمسيرتين...

العالم
الأفواج الأمنية بعسير تُحبط تهريب 126 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر
السعودية

الأفواج الأمنية بعسير تُحبط تهريب 126 كيلو...

السعودية
ضبط مواطن رعى 8 متون من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
السعودية

ضبط مواطن رعى 8 متون من الإبل...

السعودية
نائب أمير مكة المكرمة يُدشّن أكبر مشروع لتطوير مخططات جوهرة العروس شمال جدة
السعودية

نائب أمير مكة المكرمة يُدشّن أكبر مشروع...

السعودية
وزير الحج والعمرة يزور صالة مبادرة طريق مكة في مطار الملك عبدالعزيز بجدة
السعودية

وزير الحج والعمرة يزور صالة مبادرة طريق...

السعودية
دوريات المجاهدين تقبض على مقيم لنقله مخالفين بعسير
السعودية

دوريات المجاهدين تقبض على مقيم لنقله مخالفين...

السعودية
تقدم في محادثات واشنطن وطهران
العالم

تقدم في محادثات واشنطن وطهران

العالم
ضبط مقيم مخالف لمزاولته مهنة صحية دون ترخيص وبيع دواء خاضع للرقابة الطبية
السعودية

ضبط مقيم مخالف لمزاولته مهنة صحية دون...

السعودية