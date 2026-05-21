أمانة جدة تبدأ استقبال طلبات تصاريح ذبح الأضاحي رقميًا عبر منصة “بلدي”

بدأت أمانة محافظة جدة اليوم، استقبال طلبات إصدار تصاريح ذبح الأضاحي رقميًا عبر منصة “بلدي”، ضمن استعداداتها لموسم حج 1447هـ؛ بهدف تنظيم أعمال الذبح، وتعزيز الالتزام بالاشتراطات الصحية والبلدية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة خلال موسم الحج.

وأوضحت الأمانة أن التقديم على الخدمة يستمر حتى يوم الاثنين 8 ذو الحجة 1447هـ، عبر المنصة الرقمية المخصصة للخدمة، داعيةً الراغبين في الحصول على التصاريح إلى سرعة التقديم واستكمال المتطلبات النظامية.

وبينت أن إصدار التصاريح يخضع لعدد من الاشتراطات الصحية والتنظيمية، مؤكدة ضرورة الالتزام بتنظيم عمليات الذبح ومنع تكدس المذبوحات، وتقديم خدمة الترقيم، وتركيب لوحة بارزة تتضمن تسعيرة الذبح المعتمدة، مشيرةً إلى أن الفرق الرقابية ستتابع تطبيق الاشتراطات الصحية والتنظيمية، ورصد المخالفات وتطبيق الغرامات بحق المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.