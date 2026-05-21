Icon

العُلا تستحضر إرث الحضارات في اليوم العالمي للتنوع الثقافي Icon “صاد” تطلق دورتها البرامجية لموسم حج 1447هـ بتغطيات مباشرة وبرامج نوعية Icon النصر يتقدم بهدف على ضمك في الشوط الأول Icon كريستيانو رونالدو يقود تشكيل النصر لمواجهة ضمك في ليلة الحسم Icon وزير الداخلية يتابع منظومة استقبال ضيوف الرحمن بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ويقف على جاهزية منظومة نقلهم إلى مكة المكرمة Icon البلديات والإسكان تتابع جاهزية مشاريع البنية التحتية في المشاعر المقدسة Icon “هيئة الطرق” تطلق حملة توعوية مشتركة لتعزيز السلامة المرورية على طرق الحج Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية سوريا Icon “هيئة الطيران المدني” تُحدّث ضوابط حمل الشواحن المحمولة على متن الطائرات Icon “الأحوال المدنية” تعلن تقديم الخدمات وإيصال الوثائق خلال إجازة عيد الأضحى Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

أمانة جدة تبدأ استقبال طلبات تصاريح ذبح الأضاحي رقميًا عبر منصة “بلدي”

الخميس ٢١ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٤١ مساءً
أمانة جدة تبدأ استقبال طلبات تصاريح ذبح الأضاحي رقميًا عبر منصة “بلدي”
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

بدأت أمانة محافظة جدة اليوم، استقبال طلبات إصدار تصاريح ذبح الأضاحي رقميًا عبر منصة “بلدي”، ضمن استعداداتها لموسم حج 1447هـ؛ بهدف تنظيم أعمال الذبح، وتعزيز الالتزام بالاشتراطات الصحية والبلدية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة خلال موسم الحج.
وأوضحت الأمانة أن التقديم على الخدمة يستمر حتى يوم الاثنين 8 ذو الحجة 1447هـ، عبر المنصة الرقمية المخصصة للخدمة، داعيةً الراغبين في الحصول على التصاريح إلى سرعة التقديم واستكمال المتطلبات النظامية.

وبينت أن إصدار التصاريح يخضع لعدد من الاشتراطات الصحية والتنظيمية، مؤكدة ضرورة الالتزام بتنظيم عمليات الذبح ومنع تكدس المذبوحات، وتقديم خدمة الترقيم، وتركيب لوحة بارزة تتضمن تسعيرة الذبح المعتمدة، مشيرةً إلى أن الفرق الرقابية ستتابع تطبيق الاشتراطات الصحية والتنظيمية، ورصد المخالفات وتطبيق الغرامات بحق المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد