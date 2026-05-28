أمانة حائل: 7974 زيارة وجولة رقابية على المنشآت التجارية خلال عيد الأضحى

واصلت أمانة منطقة حائل أعمالها الرقابية والميدانية على المنشآت التجارية بمدينة حائل خلال فترة عيد الأضحى، وذلك ضمن خطتها التشغيلية الهادفة إلى تعزيز الامتثال ورفع مستوى السلامة الصحية والغذائية بما يضمن توفير بيئة آمنة وصحية للمستهلكين والزوار.

وشملت الخطة الرقابية تنفيذ 7,974 زيارة رقابية على عدد من المنشآت المستهدفة من بينها الأسواق المركزية، وأسواق الجملة، والمطاعم، والمخابز، ومحال الحلويات، والملابس، وصوالين الحلاقة.

وتضمنت الخطة توزيع الأعمال الرقابية على فترتين ميدانيتين، الأولى من الساعة 8 صباحًا حتى 4 مساءً، والثانية من 4 مساءً حتى 12 صباحًا؛ بهدف ضمان استمرارية المتابعة الميدانية ورفع كفاءة الرقابة طوال أيام العيد.

وأوضحت الأمانة أن الخطة استهدفت تنفيذ 3,987 حملة رقابية، بمشاركة 26 مراقبًا ميدانيًا، جرى توزيعهم على المواقع الحيوية والأسواق والمنشآت التجارية ذات الكثافة العالية للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والتعليمات البلدية.

وركزت الجولات على متابعة جودة المنتجات الغذائية، ومستوى النظافة العامة، وصلاحية المواد المعروضة، إلى جانب مراقبة تطبيق الأنظمة والتعليمات المرتبطة بالصحة العامة وسلامة المستهلك.

وتأتي هذه الجهود امتدادًا لحرص الأمانة على تعزيز كفاءة العمل الرقابي ورفع مستوى الامتثال داخل المنشآت التجارية بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار.