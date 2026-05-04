Icon

ثمانينية مغربية: اختارني الله للحج واخترت أختي رفيقةً وعونًا Icon السعودية تعرب عن قلقها إزاء التصعيد العسكري الحالي في المنطقة وتدعو إلى ضرورة التهدئة Icon السعودية تدين وتستنكر الاستهداف الإيراني عبر صواريخ وطائرات مسيرة لمنشآت مدنية واقتصادية في الإمارات Icon عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل تخريج 1662 طالبًا من كلية الملك فهد الأمنية Icon النفط يقفز 6% Icon ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس الإمارات Icon القبض على مواطن لترويجه 18 كيلو حشيش في جازان Icon استثمار 6 مليارات ريال لتطوير البنية التحتية بمكة والمشاعر المقدسة خلال 4 سنوات Icon حرارة الصيف تُحيي الزواحف وترفع استهلاك البطيخ Icon الدفاع الإماراتية: تعاملنا مع 12صاروخًا باليستيًا و3 صواريخ جوالة و4 مسيرات من إيران اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

أمطار الربيع تُبرز جمال الأودية والمرتفعات في الباحة

الإثنين ٤ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٨:١٠ مساءً
أمطار الربيع تُبرز جمال الأودية والمرتفعات في الباحة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

شهدت منطقة الباحة اليوم هطول أمطار متفرقة، تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، شملت مدينة الباحة وعددًا من محافظاتها، مصحوبة برياح نشطة وسحب ركامية كثيفة, أسهمت في تلطيف الأجواء وانخفاض درجات الحرارة، في مشهدٍ يعكس جمال الطبيعة وتنوّع تضاريس المنطقة.

وأدّت الأمطار إلى جريان عددٍ من الأودية والشعاب، وتشكّل تجمعات مائية على امتداد الطرق والسهول، فيما اكتست المرتفعات والمنتزهات الطبيعية بحُلّةٍ خضراء زادتها بهاءً، وسط حضور لافت للضباب والسحب المنخفضة التي لامست القمم الجبلية.

وشملت الحالة المطرية عددًا من محافظات المنطقة، حيث رُصدت مشاهد جريان السيول في بعض المواقع؛ ما أضفى طابعًا جماليًا جذب الأهالي والمتنزهين للاستمتاع بالأجواء الربيعية.

ودعت الجهات المختصة إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول وبطون الأودية، مع الالتزام بتعليمات السلامة، خاصةً في ظل استمرار التقلبات الجوية المصاحبة للحالة المطرية.

وتُعد أمطار الربيع في منطقة الباحة عنصرًا مهمًا في تنشيط الغطاء النباتي وتعزيز المقومات البيئية والسياحية؛ لما تُحدثه من تحوّل لافت في المشهد الطبيعي، يجعل من المنطقة وجهة جاذبة للزوار خلال هذه الفترة من العام.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنبيه من هطول أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة
السعودية

تنبيه من هطول أمطار ورياح نشطة على...

السعودية