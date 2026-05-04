أميركا تنفي تعرض أي سفن من بحريتها لضربات بمضيق هرمز

ردت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم” على مزاعم ادعاء وكالة أنباء “فارس” المقربة من الحرس الثوري الإيراني أن صاروخين أصابا سفينة حربية أميركية أثناء إبحارها قرب ميناء جاسك عند المدخل الجنوبي لمضيق هرمز، ما أجبرها على العدول عن محاولة عبوره
وقالت “سنتكوم” في منشور على “إكس”، اليوم الاثنين، إنه لم يتم ضرب أي سفن تابعة للبحرية الأميركية.
كما أضافت أن القوات الأميركية تدعم مبادرة استعادة حرية الملاحة في المضيق، وتفرض حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية.