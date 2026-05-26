أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير نواف بن نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز

أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-، وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.



وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الأمير فهد بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن مشاري، وصاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية، وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعد بن خالد بن محمد بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله بن مشاري، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعود بن محمد الكبير، وصاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن ممدوح بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير العقيد بندر بن فهد بن محمد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الأحساء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز.

كما أدى الصلاة مع سموه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ممدوح بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن ممدوح بن عبدالعزيز، وعدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين، وجمع من المواطنين.