أمير الرياض يدشّن منصّة “صوت التعليمية الرقمية” لخدمة الأشخاص ذوي متلازمة داون

الأحد ١٠ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٣:١٧ مساءً
المواطن - واس

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم، منصة “صوت التعليمية الرقمية LMS” التي تأتي ضمن جهود جمعية صوت متلازمة داون لخدمة الأشخاص ذوي المتلازمة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بقصر الحكم، الرئيس التنفيذي لجمعية “صوت” متلازمة داون زينة فريد زيدان، وعددًا من أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة ومستفيدي الجمعية.

واطلع سموه على أبرز أهداف المنصة المتمثلة في تعزيز الوعي المجتمعي بالمتلازمة، وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، ودعم المبادرات النوعية الهادفة إلى تمكين الأشخاص من ذوي المتلازمة وأسرهم.

واستمع سموه إلى شرح حول أبرز برامج ومبادرات الجمعية الاجتماعية والتعليمية، وما تقدمه من جهود في تنمية مهارات الطلاب ودمجهم في المجتمع بصورة فاعلة.

وتسلّم سمو أمير منطقة الرياض هدية تذكارية من أعمال مستفيدي الجمعية، وتسلم سموه نسخة من التقرير السنوي لأعمال الجمعية.

