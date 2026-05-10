أمير الرياض يدشّن منصّة “صوت التعليمية الرقمية” لخدمة الأشخاص ذوي متلازمة داون هيئة بريطانية: إخماد حريق بسفينة شحن قبالة سواحل الدوحة جبل الرحمة.. معلم ارتبط بأعظم مشاهد الحج أوكرانيا: اشتباكات وهجمات بمسيرات رغم وقف إطلاق النار مع روسيا هيئة الطرق: 6 آلاف تصريح لتنظيم الأعمال على شبكة الطرق في أبريل الماضي باكستان تعتزم إصدار أول سندات مقومة باليوان الصيني الدفاع الكويتية: رصد عدد من المسيّرات المعادية داخل المجال الجوي الكويتي حساب المواطن: إيداع 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة مايو الدرعية تشهد مراسم قرعة نهائيات كأس آسيا 2027 السعودية أمير الشرقية يستقبل قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة
دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم، منصة “صوت التعليمية الرقمية LMS” التي تأتي ضمن جهود جمعية صوت متلازمة داون لخدمة الأشخاص ذوي المتلازمة.
جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بقصر الحكم، الرئيس التنفيذي لجمعية “صوت” متلازمة داون زينة فريد زيدان، وعددًا من أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة ومستفيدي الجمعية.
واطلع سموه على أبرز أهداف المنصة المتمثلة في تعزيز الوعي المجتمعي بالمتلازمة، وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، ودعم المبادرات النوعية الهادفة إلى تمكين الأشخاص من ذوي المتلازمة وأسرهم.
واستمع سموه إلى شرح حول أبرز برامج ومبادرات الجمعية الاجتماعية والتعليمية، وما تقدمه من جهود في تنمية مهارات الطلاب ودمجهم في المجتمع بصورة فاعلة.
وتسلّم سمو أمير منطقة الرياض هدية تذكارية من أعمال مستفيدي الجمعية، وتسلم سموه نسخة من التقرير السنوي لأعمال الجمعية.