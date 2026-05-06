Icon

وصول قافلة مساعدات إنسانية جديدة من السعودية إلى قطاع غزة Icon ترامب: سنحصل على اليورانيوم المخصب من إيران Icon جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن من بوركينا فاسو Icon “البروق” تزيّن سماء قطاع سراة الباحة في مشهدٍ آسر Icon #يهمك_تعرف | خطوات تقديم طلب الأهلية في حساب المواطن Icon وظائف شاغرة بـ متاجر بنده في 4 مدن Icon القبض على 7 أشخاص لترويجهم 25 كيلوجرامًا من الكوكايين في جدة Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين Icon السويد تحتجز ناقلة نفط خاضعة للعقوبات يعتقد أنها مرتبطة بأسطول الظل الروسي Icon الأمير محمد بن سلمان يُعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ عبدالله الجابر الصباح Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة السابعة عشرة من طلاب جامعة المجمعة

الأربعاء ٦ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٢٤ مساءً
أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة السابعة عشرة من طلاب جامعة المجمعة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم، حفل تخريج الدفعة السابعة عشرة من طلاب جامعة المجمعة، وذلك في البهو الرئيس بالجامعة في محافظة المجمعة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل بالجامعة، رئيس الجامعة الدكتور صالح بن عبدالله المزعل, وعدد من وكلاء الجامعة وعمداء الكليات.

وألقى رئيس الجامعة الدكتور صالح بن عبدالله المزعل, في بداية الحفل كلمة بهذه المناسبة، رفع فيها الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على الدعم والاهتمام الذي يوليانه للتعليم والبحث والابتكار.
وثمن لسمو أمير منطقة الرياض رعايته حفل تخرج الدفعة السابعة عشرة، معربًا عن سعادته وتقديره لحضور سموه لهذا المناسبة.

وأوضح أن هذه المناسبة تمثّل مرحلةً سنويةً مهمةً في مسيرةِ الجامعة، معربًا عن فخر الجامعة بتخريج كوكبة جديدة من أبنائها الخريجين الطامحين إلى المشاركة في البناء والتطوير بعد أن تسلّحوا بالعلم والمعرفة.
وانطلقت مسيرة الخريجين، تلا ذلك كلمة لعميد القبول والتسجيل الدكتور ناصر العثمان عبر من خلالها سعادته بتخرج كوكبة متألقة من الجامعة في جميع التخصصات والبالغ عددهم (5249) طالبًا وطالبة في مراحل الدراسات العليا والبكالوريوس والدبلوم من جميع كليات الجامعة المختلفة وأقسامها المتعددة.

بعدها أُلقيت كلمة الخريجين، التي ثمنوا فيها رعاية وتشريف سمو أمير منطقة الرياض لحفل تتويج مسيرتهم العلمية، معبرين عن فرحتهم وسعادتهم بنيل وقطاف ثمرة الجهد الذي بذلوه، واستمروا عليه طلبًا للعلم والمعرفة وخدمة للوطن والقيادة, ثم شاهد سموه والحضور عرضًا مرئيًّا بعنوان “رحلة بداية المستقبل”، تلا ذلك قسَم الخريجين من كلية الطب، كما شاهد سموه فيلمًا مرئيًا بعنوان ” الأثر يبدأ من هنا”.

عقب ذلك شهد سموه السحب على جائزة الحفل المقدمة للخريجين.
وفي الختام كرم الأمير فيصل بن بندر الطلبة المتفوقين, ثم التُقطت الصور التذكارية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

برعاية ولي العهد.. نائب أمير الرياض يحضر حفل تخريج الدفعة الثانية بمدارس مسك 2026
أخبار رئيسية

برعاية ولي العهد.. نائب أمير الرياض يحضر...

أخبار رئيسية