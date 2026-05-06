أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة السابعة عشرة من طلاب جامعة المجمعة

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم، حفل تخريج الدفعة السابعة عشرة من طلاب جامعة المجمعة، وذلك في البهو الرئيس بالجامعة في محافظة المجمعة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل بالجامعة، رئيس الجامعة الدكتور صالح بن عبدالله المزعل, وعدد من وكلاء الجامعة وعمداء الكليات.

وألقى رئيس الجامعة الدكتور صالح بن عبدالله المزعل, في بداية الحفل كلمة بهذه المناسبة، رفع فيها الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على الدعم والاهتمام الذي يوليانه للتعليم والبحث والابتكار.

وثمن لسمو أمير منطقة الرياض رعايته حفل تخرج الدفعة السابعة عشرة، معربًا عن سعادته وتقديره لحضور سموه لهذا المناسبة.

وأوضح أن هذه المناسبة تمثّل مرحلةً سنويةً مهمةً في مسيرةِ الجامعة، معربًا عن فخر الجامعة بتخريج كوكبة جديدة من أبنائها الخريجين الطامحين إلى المشاركة في البناء والتطوير بعد أن تسلّحوا بالعلم والمعرفة.

وانطلقت مسيرة الخريجين، تلا ذلك كلمة لعميد القبول والتسجيل الدكتور ناصر العثمان عبر من خلالها سعادته بتخرج كوكبة متألقة من الجامعة في جميع التخصصات والبالغ عددهم (5249) طالبًا وطالبة في مراحل الدراسات العليا والبكالوريوس والدبلوم من جميع كليات الجامعة المختلفة وأقسامها المتعددة.

بعدها أُلقيت كلمة الخريجين، التي ثمنوا فيها رعاية وتشريف سمو أمير منطقة الرياض لحفل تتويج مسيرتهم العلمية، معبرين عن فرحتهم وسعادتهم بنيل وقطاف ثمرة الجهد الذي بذلوه، واستمروا عليه طلبًا للعلم والمعرفة وخدمة للوطن والقيادة, ثم شاهد سموه والحضور عرضًا مرئيًّا بعنوان “رحلة بداية المستقبل”، تلا ذلك قسَم الخريجين من كلية الطب، كما شاهد سموه فيلمًا مرئيًا بعنوان ” الأثر يبدأ من هنا”.

عقب ذلك شهد سموه السحب على جائزة الحفل المقدمة للخريجين.

وفي الختام كرم الأمير فيصل بن بندر الطلبة المتفوقين, ثم التُقطت الصور التذكارية.