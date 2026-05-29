أهالي وزوار الباحة يستمتعون بأجواء عيد الأضحى بين المتنزهات والمواقع الطبيعية

تألقت الباحة ومحافظاتها بقطع السراة خلال إجازة عيد الأضحى جوهرةً سياحيةً في جنوب المملكة بجمالها الأخاذ، حيث تناغم روعة الطبيعة الخلابة مع الأجواء المعتدلة الرائعة لتخلق لوحة فنية تأسر القلوب.

وشهدت منطقة الباحة خلال إجازة عيد الأضحى إقبالًا واسعًا من الأهالي والزوار من داخل المملكة وخارجها على المتنزهات والحدائق العامة والمواقع السياحية والطبيعية؛ مما أسهم في تعزيز حضورها وجهةً مفضلةً لقضاء الإجازة.

وأظهرت عدسة وكالة الأنباء السعودية “واس” استمتاع الأهالي والزوار بالأجواء الاحتفالية في عدد من الحدائق والمتنزهات والمواقع المفتوحة على مدار ساعة النهار، فيما تتسم الأجواء الليلية الساحرة بالهدوء، وتزدان بالإضاءة المميزة ونسيم الهواء المنعش، حيث فضّلت العائلات قضاء أوقات العيد بين المساحات الخضراء والمواقع المطلة والغابات، فيما استمتع الأطفال بالأنشطة الترفيهية والألعاب المصاحبة، وسط أجواء عائلية.



وتُعّد غابة رغدان ومتنزهات الأمير مشاري بمدينة الباحة والثروة الوطني ونخال والقوافي بالقرى والشكران وسد الجنابين في بلجرشي ومتنزه الخلب وعمضان وضرك بالمندق، وجهة للمنطقة يتنفس عبرها الزوار والأهالي، وتُشكل في مجملها غابات غناء تتلامس بها نسمات العليل الباردة حيث تراوحت فيها الحرارة نهارًا 22 وليلًا 20 درجة، وتتوشح غاباتها المتشابكة الأغصان بأشجار العرعر ومظلاتها وروابيها الوادعة التي تتناغم مع ألوان الطبيعة الجاذبة.

وحظيت تلك المواقع السياحية مؤخرًا بتطوير جميع مرافقها السياحية بمشاريع من الأمانة والبلديات التابعة لها شملت إقامة ممرات حجرية بمداخل المتنزهات ليتمكن الزائرون والمصطافون من مشاهدة الطبيعة الخلابة والاستمتاع بالأشجار الكثيفة، إضافة إلى تأهيل العديد من مرافقها التي تضم الجلسات والألعاب الترفيهية والأكشاك والإنارة ودورات المياه، وعمل المظلات والمسطحات الخضراء، وغيرها من الخدمات المساندة الأخرى كالنظافة وتقليم الأشجار وتأهيل العديد من الساحات.

يُذكر أن الباحة تشهد خلال المواسم والإجازات حضورًا متناميًا للزوار، بسبب تنوعها البيئي والمناخي وتعدد مواقعها السياحية، مما يعزز مكانتها واحدة من أبرز الوجهات السياحية في المملكة، خاصة خلال فترات الأعياد والإجازات الموسمية.