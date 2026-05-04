القبض على مواطن لترويجه 5.5 كغم من الحشيش والإمفيتامين بعسير أودية وشعاب نجران تزدهر بالغطاء النباتي بالتزامن مع أسبوع البيئة جامعة الأمير سلطان تطلق بكالوريوس الترجمة للطالبات بمنح تصل إلى 50% هيئة التراث تفرض غرامات على 11 مخالفًا بعقوبات تصل إلى 15,000 ريال سمّ في أغذية الأطفال في النمسا وتوقيف مشتبه به الأمعاء تنذر بالإصابة بالأمراض العصبية قبل ظهورها الدفاع المدني يدعو للحذر لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم المناطق رئيس الشؤون الدينية يدشّن صفحة المزايا والخصومات لمنسوبي المسجد النبوي مبادرة طريق مكة في إسطنبول.. عناية متكاملة وخدمات استباقية تمنح كبار السن رحلة ميسّرة ومطمئنة تنبيه من رياح شديدة على منطقة تبوك
انتعشت أودية وشعاب منطقة نجران بالغطاء النباتي الكثيف من الأشجار والنباتات البرية التي تشكلّت بفعل الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة مؤخرًا.
وأعادت أشجار السدر والسمر والقرض بظلالها الوارفة والنباتات المزهرة الحياة إلى أودية المنطقة وشعابها، إذ اكتست حلّةً خضراء جمعت التنوع البيئي والطبيعي الذي تتمتع به المنطقة.
وتمتاز منطقة نجران بالمقومات الطبيعية والبيئية، وتنوع تضاريسها من أودية وشعاب وسهول، فضلًا عن اعتدال مناخها طوال العام، الأمر الذي أسهم في تنامي الغطاء النباتي وتنوّعه.
وتنطلق فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار “لا تترك أثرًا” بالتزامن مع عودة الغطاء النباتي واخضرار الأشجار المعمرة، وتشارك منطقة نجران بمبادرات وبرامج تعزز الاستدامة البيئية من خلال الحفاظ على الغطاء النباتي، وتعزيز الوعي بأهمية حماية الموارد الطبيعية، ورفع الوعي البيئي، وتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى المجتمع، وحثّ المتنزهين والزوار على نظافة المتنزهات الوطنية والمواقع الطبيعية لتبقى أثرًا إيجابيًا مستدامًا.
وكالة الأنباء السعودية تجولت على عددٍ من الأودية الطبيعية والشعاب على الطريق الذي يمر بمرتفعات بئر عسكر مرورًا بهدادة، وأبرزت ثراء الغطاء النباتي الذي اكتسى مساحات واسعة من الأودية والشعاب، فيما وثّقت المشاهد الطبيعية الآسرة التي شكلّت لوحة بيئية متكاملة، امتزجت فيها خضرة الأشجار والنباتات مع الأجواء الغائمة في منظرٍ يعكس جمال الطبيعة بنجران.