Icon

القبض على مواطن لترويجه 5.5 كغم من الحشيش والإمفيتامين بعسير Icon أودية وشعاب نجران تزدهر بالغطاء النباتي بالتزامن مع أسبوع البيئة Icon جامعة الأمير سلطان تطلق بكالوريوس الترجمة للطالبات بمنح تصل إلى 50% Icon هيئة التراث تفرض غرامات على 11 مخالفًا بعقوبات تصل إلى 15,000 ريال Icon سمّ في أغذية الأطفال في النمسا وتوقيف مشتبه به Icon الأمعاء تنذر بالإصابة بالأمراض العصبية قبل ظهورها Icon الدفاع المدني يدعو للحذر لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم المناطق Icon رئيس الشؤون الدينية يدشّن صفحة المزايا والخصومات لمنسوبي المسجد النبوي Icon مبادرة طريق مكة في إسطنبول.. عناية متكاملة وخدمات استباقية تمنح كبار السن رحلة ميسّرة ومطمئنة Icon تنبيه من رياح شديدة على منطقة تبوك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

أودية وشعاب نجران تزدهر بالغطاء النباتي بالتزامن مع أسبوع البيئة

الإثنين ٤ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٢ مساءً
أودية وشعاب نجران تزدهر بالغطاء النباتي بالتزامن مع أسبوع البيئة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتعشت أودية وشعاب منطقة نجران بالغطاء النباتي الكثيف من الأشجار والنباتات البرية التي تشكلّت بفعل الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة مؤخرًا.

وأعادت أشجار السدر والسمر والقرض بظلالها الوارفة والنباتات المزهرة الحياة إلى أودية المنطقة وشعابها، إذ اكتست حلّةً خضراء جمعت التنوع البيئي والطبيعي الذي تتمتع به المنطقة.

وتمتاز منطقة نجران بالمقومات الطبيعية والبيئية، وتنوع تضاريسها من أودية وشعاب وسهول، فضلًا عن اعتدال مناخها طوال العام، الأمر الذي أسهم في تنامي الغطاء النباتي وتنوّعه.

وتنطلق فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار “لا تترك أثرًا” بالتزامن مع عودة الغطاء النباتي واخضرار الأشجار المعمرة، وتشارك منطقة نجران بمبادرات وبرامج تعزز الاستدامة البيئية من خلال الحفاظ على الغطاء النباتي، وتعزيز الوعي بأهمية حماية الموارد الطبيعية، ورفع الوعي البيئي، وتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى المجتمع، وحثّ المتنزهين والزوار على نظافة المتنزهات الوطنية والمواقع الطبيعية لتبقى أثرًا إيجابيًا مستدامًا.

وكالة الأنباء السعودية تجولت على عددٍ من الأودية الطبيعية والشعاب على الطريق الذي يمر بمرتفعات بئر عسكر مرورًا بهدادة، وأبرزت ثراء الغطاء النباتي الذي اكتسى مساحات واسعة من الأودية والشعاب، فيما وثّقت المشاهد الطبيعية الآسرة التي شكلّت لوحة بيئية متكاملة، امتزجت فيها خضرة الأشجار والنباتات مع الأجواء الغائمة في منظرٍ يعكس جمال الطبيعة بنجران.
 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار غزيرة على منطقة نجران حتى العاشرة مساء
السعودية

أمطار غزيرة على منطقة نجران حتى العاشرة...

السعودية