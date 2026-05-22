إقرار النظام الأساسي للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف

صدر أمر ملكي بالموافقة على النظام الأساس للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، يقضي بتحويله إلى مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة غير هادفة للربح، تتمتع بالأهلية الكاملة لتحقيق أهدافها وإدارة شؤونها تحت إشراف مجلس إدارة المركز، على أن يحل هذا النظام محل النظام الأساس للمركز الموافق عليه بالأمر الملكي رقم (أ/٢١٦) بتاريخ ٢٤/٨/١٤٣٨هـ.

ونشرت الصحيفة الرسمية (أم القرى)، في عددها الصادر اليوم تفاصيل الأمر الملكي الذي منح مركز (اعتدال) المهمات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لرصد الفكر المتطرف ومواجهته، وتحليل أساليب الاستقطاب والتجنيد، والتعاون في ذلك مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والجهات النظيرة في الدول الأخرى والمنظمات الدولية.

كما يشمل إعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات المتعلقة بنشاطه في مكافحة الفكر المتطرف ونشرها، بالتعاون مع المراكز البحثية المتخصصة داخليًا وخارجيًا، إضافة إلى تنظيم المنتديات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، وعقد الندوات وجلسات العمل المعنية بمكافحة الفكر المتطرف.

كما حدد النظام مراجعة الأنظمة ذات العلاقة، واقتراح التعديلات اللازمة ورفعها إلى الجهات المختصة، إضافة إلى إبرام مذكرات تفاهم وتعاون مع الجهات الحكومية والجهات النظيرة في الدول الأخرى والمنظمات؛ بهدف توحيد الجهود الرامية إلى مكافحة الفكر المتطرف.

مواجهة الفكر المتطرف وتفنيده

وشمل الأمر الملكي أن المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف يهدف إلى مواجهة الفكر المتطرف وتفنيده، والتصدي لأنشطته، ومنع الانتماء إليه أو التعاطف معه أو المساهمة في أنشطته بأي شكل من الأشكال، وذلك عبر ثلاثة محاور رئيسة: (الفكري، والإعلامي، والرقمي)، إضافة إلى تعزيز ثقافة الوسطية والاعتدال والتعايش المشترك، وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفكر المتطرف.

ويذكر أن المركز حقق العديد من الإنجازات خلال الأعوام الماضية، شملت إبرام عدد من الشراكات في مجال مكافحة الفكر المتطرف وتعزيز ثقافة الاعتدال والتعايش، ومن أبرزها توقيع مذكرة تفاهم مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNCCT)؛ لتعزيز التعاون في منع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، إضافة إلى الاتفاق مع منصة (تليجرام) لإزالة المحتويات المتطرفة باللغة العربية، حيث بلغ عدد المواد التي تمت إزالتها منذ 21 فبراير 2022م وحتى مارس 2026م أكثر من ربع مليار مادة متطرفة، بإجمالي بلغ (272,524,453) مادة، إلى جانب إغلاق (19,608) قناة.

كما أطلق المركز خمس مبادرات متنوعة وشاملة تهدف إلى مواجهة الفكر المتطرف وتفنيده والتصدي له، وتعزيز ثقافة الاعتدال والتعايش المشترك، وتمثلت في مبادرات: (تفنيد)، و(معتدل)، و(التعاون البحثي)، و(التدريب الجامعي)، إضافة إلى مبادرة (معًا) الخاصة بلغة الإشارة والموجهة لذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع.

وأصدر المركز العديد من الدراسات المتخصصة، ونفّذ مشاريع رقمية وإعلامية، وشارك في عدد من المؤتمرات وورش العمل محليًا ودوليًا، كما استقبل أكثر من 352 وفدًا من عدد من دول العالم؛ للاطلاع على إمكانياته وجهوده في مكافحة الفكر المتطرف.