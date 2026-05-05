إنقاذ حياة حاج هندي بعد توقف مفاجئ في القلب بمكة المكرمة

أعلن تجمع مكة المكرمة الصحي، مساء اليوم الثلاثاء، إنقاذ حياة حاج هندي من جلطة قلبية.

إنقاذ حياة حاج هندي بمكة المكرمة

وأضاف تجمع مكة الصحي، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، أنه تم إنقاذ حياة حاج هندي من جلطة قلبية معقدة بعد توقف مفاجئ بالقلب في مدينة الملك عبدالله الطبية.

يأتي ذلك في سياق جهود جميع الجهات ذات الصلة بالحج، على توفير أقصى درجات الرعاية الصحية والتأمين لضيوف الرحمن ليتمكنوا من أداء مناسكهم بسهولة ويسر دون معوقات.