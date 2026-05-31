ابتهالات الختام.. دعوات الحجاج ترتفع إلى السماء في رحاب المسجد الحرام

في مشاهد إيمانية تفيض بالخشوع والسكينة، ارتفعت أكفّ حجاج بيت الله الحرام بالدعاء والابتهال في أروقة المسجد الحرام وساحاته، مع ختام رحلتهم الإيمانية بعد أن منَّ الله عليهم بإتمام مناسك الحج في أجواء من الأمن والطمأنينة.

وعكست ملامح الحجاج من مختلف الجنسيات والثقافات معاني التجرّد والإخلاص، حيث توحدت القلوب والوجوه نحو القبلة في لحظات روحانية امتزجت فيها مشاعر الرجاء والشكر والدعاء، سائلين المولى عز وجل القبول والمغفرة وأن يعودوا إلى أوطانهم وقد غُفرت ذنوبهم وتحققت آمالهم.

وتجسد هذه المشاهد الإنسانية أحد أبرز معاني الحج بوصفه رحلة إيمانية جامعة تتجاوز اختلاف اللغات والألوان والأعراق، إذ يجتمع الملايين تحت مظلة العبودية لله سبحانه وتعالى، مستشعرين عظمة المكان وقدسية الزمان.

ومع توافد الحجاج لأداء طواف الوداع، تتكرر صور الخشوع والابتهال في جنبات المسجد الحرام، في مشهد إيماني مهيب تختلط فيه دموع الفرح بإتمام النسك بمشاعر الشوق إلى بيت الله الحرام، داعين الله أن يتقبل حجهم وأن يكتب لهم العودة إلى هذه البقاع المباركة مراتٍ عديدة.