اتحاد العاصمة بطلًا لكأس الكونفدرالية على حساب الزمالك

تُوج اتحاد العاصمة بطلا لكأس الكونفدرالية بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 8-7، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي، ضمن إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وافتتح الفلسطيني عدي الدباغ التسجيل مبكرًا لصالح الزمالك أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بعدما أحرز الهدف الأول في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة.
وكان لقاء الذهاب، الذي أُقيم على استاد 5 يوليو بالجزائر السبت الماضي، قد انتهى بفوز اتحاد العاصمة على الزمالك بهدف دون رد.
وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:
في حراسة المرمى: مهدي سليمان.
خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – محمد إبراهيم.
خط الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – آدم كايد.
خط الهجوم: شيكو بانزا – عدي الدباغ – خوان بيزيرا.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد، السيد أسامة، محمود حمدي “الونش”، أحمد عبد الرحيم “إيشو”، محمد السيد، أحمد ربيع، أحمد شريف، ناصر منسي، وسيف الجزيري.