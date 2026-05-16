اتحاد العاصمة بطلًا لكأس الكونفدرالية على حساب الزمالك

ترامب لإيران: الوقت ينفد | الجزائر تطرح مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن قمح | الحج والعمرة لضيوف الرحمن: احذروا من الاحتيال الإلكتروني | أسواق النفط تواجه مخاطر ارتفاعات حادة مع أزمة مضيق هرمز | المرور يضبط أكثر من 5 آلاف دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع | القبض على مقيم ومقيمة لنشرهما إعلانات تقديم خدمات حج وهمية ومضللة | وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 3 مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية | العراق يعتمد 6 إجراءات لمنع دخول السلع غير المطابقة | ضغوط غير مسبوقة على سوق السندات | الصحة تُغلق 5 منشآت مخالفة وترصد 130 مخالفة ومعدل التزام تجاوز 91%

السبت ١٦ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٩ مساءً
المواطن- فريق التحرير

تُوج اتحاد العاصمة بطلا لكأس الكونفدرالية بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 8-7، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي، ضمن إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وافتتح الفلسطيني عدي الدباغ التسجيل مبكرًا لصالح الزمالك أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بعدما أحرز الهدف الأول في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة.

وكان لقاء الذهاب، الذي أُقيم على استاد 5 يوليو بالجزائر السبت الماضي، قد انتهى بفوز اتحاد العاصمة على الزمالك بهدف دون رد.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – آدم كايد.

خط الهجوم: شيكو بانزا – عدي الدباغ – خوان بيزيرا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد، السيد أسامة، محمود حمدي “الونش”، أحمد عبد الرحيم “إيشو”، محمد السيد، أحمد ربيع، أحمد شريف، ناصر منسي، وسيف الجزيري.

