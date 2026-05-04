Icon

ثمانينية مغربية: اختارني الله للحج واخترت أختي رفيقةً وعونًا Icon السعودية تعرب عن قلقها إزاء التصعيد العسكري الحالي في المنطقة وتدعو إلى ضرورة التهدئة Icon السعودية تدين وتستنكر الاستهداف الإيراني عبر صواريخ وطائرات مسيرة لمنشآت مدنية واقتصادية في الإمارات Icon عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل تخريج 1662 طالبًا من كلية الملك فهد الأمنية Icon النفط يقفز 6% Icon ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس الإمارات Icon القبض على مواطن لترويجه 18 كيلو حشيش في جازان Icon استثمار 6 مليارات ريال لتطوير البنية التحتية بمكة والمشاعر المقدسة خلال 4 سنوات Icon حرارة الصيف تُحيي الزواحف وترفع استهلاك البطيخ Icon الدفاع الإماراتية: تعاملنا مع 12صاروخًا باليستيًا و3 صواريخ جوالة و4 مسيرات من إيران اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

استثمار 6 مليارات ريال لتطوير البنية التحتية بمكة والمشاعر المقدسة خلال 4 سنوات

الإثنين ٤ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٧ مساءً
استثمار 6 مليارات ريال لتطوير البنية التحتية بمكة والمشاعر المقدسة خلال 4 سنوات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة صالح الرشيد عن حجم الاستثمارات الموجهة لتطوير البنية التحتية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مؤكدًا أنها بلغت نحو 6 مليارات ريال خلال السنوات الأربع الماضية.

وأوضح، خلال لقائه مع قناة العربية، أن هذه الاستثمارات تأتي في إطار الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، مشيرًا إلى تحقيق نسبة رضا بلغت 91% خلال العام الماضي.

وأضاف أن الهيئة تستهدف خلال العام الحالي الوصول إلى مستويات رضا أعلى تتماشى مع تطلعات القيادة، من خلال تطوير منظومة الخدمات في مختلف المواقع، بما يشمل النقل، والسكن، ومبادرات الأنسنة، بما يضمن تقديم تجربة متكاملة تليق بضيوف الرحمن.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أجواء غائمة ورياح على مكة المكرمة ودرجة الحرارة 37 
السعودية

أجواء غائمة ورياح على مكة المكرمة ودرجة...

السعودية
القبض على مقيم لنشره إعلانات تصاريح حج وهمية ومضللة بمكة المكرمة
السعودية

القبض على مقيم لنشره إعلانات تصاريح حج...

السعودية
أجواء صحوة إلى غائمة على مكة المكرمة ودرجة الحرارة 36 
السعودية

أجواء صحوة إلى غائمة على مكة المكرمة...

السعودية
مزارع إندونيسي يبلغ المشاعر المقدسة برفقة عائلته بعد رحلة ادخار امتدت 15 عامًا
السعودية

مزارع إندونيسي يبلغ المشاعر المقدسة برفقة عائلته...

السعودية
المشاعر المقدسة.. دلالات دينية وجغرافية تُرسّخ قدسية المكان وتكامل الخدمات لضيوف الرحمن
السعودية

المشاعر المقدسة.. دلالات دينية وجغرافية تُرسّخ قدسية...

السعودية
ضبط مقيم لتحرشه بامرأة في مكة المكرمة
السعودية

ضبط مقيم لتحرشه بامرأة في مكة المكرمة

السعودية
#يهمك_تعرف | خطوات إصدار تصريح دخول مكة المكرمة لمواطني مجلس التعاون
أخبار رئيسية

#يهمك_تعرف | خطوات إصدار تصريح دخول مكة...

أخبار رئيسية
من كوالالمبور إلى مكة المكرمة.. سالينا تمضي بالحلم رغم الغياب المُرّ
السعودية

من كوالالمبور إلى مكة المكرمة.. سالينا تمضي...

السعودية