استثمار 6 مليارات ريال لتطوير البنية التحتية بمكة والمشاعر المقدسة خلال 4 سنوات

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة صالح الرشيد عن حجم الاستثمارات الموجهة لتطوير البنية التحتية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مؤكدًا أنها بلغت نحو 6 مليارات ريال خلال السنوات الأربع الماضية.
وأوضح، خلال لقائه مع قناة العربية، أن هذه الاستثمارات تأتي في إطار الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، مشيرًا إلى تحقيق نسبة رضا بلغت 91% خلال العام الماضي.
وأضاف أن الهيئة تستهدف خلال العام الحالي الوصول إلى مستويات رضا أعلى تتماشى مع تطلعات القيادة، من خلال تطوير منظومة الخدمات في مختلف المواقع، بما يشمل النقل، والسكن، ومبادرات الأنسنة، بما يضمن تقديم تجربة متكاملة تليق بضيوف الرحمن.