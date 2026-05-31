Icon

ظهور أول لشبل الباندا “ريو” في إندونيسيا Icon ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج والعمرة والزيارة يصلون إلى المدينة المنورة Icon مسيّرة أوكرانية تستهدف محطة زابوريجيا النووية Icon استخبارات أوروبية تتهم روسيا بمحاولة سرقة التكنولوجيا الغربية Icon زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزر فيجي Icon الجيش الأمريكي “يعطّل” سفينة تجارية حاولت كسر الحصار على إيران Icon رياح نشطة تحجب الرؤية على منطقة تبوك Icon انكماش نشاط الصناعات التحويلية بالصين Icon شغب واعتقالات في فرنسا بعد فوز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا Icon ترامب يدرس إلغاء حفلات “التأسيس” في واشنطن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

استخبارات أوروبية تتهم روسيا بمحاولة سرقة التكنولوجيا الغربية

الأحد ٣١ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٥ صباحاً
استخبارات أوروبية تتهم روسيا بمحاولة سرقة التكنولوجيا الغربية
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وسط تصاعد تأثير العقوبات الغربية على روسيا، اعتبر مسؤولون أوروبيون أن الاستخبارات الروسية تعزز مساعيها لسرقة التكنولوجيا الغربية.

كما أكد ثلاثة مسؤولين بارزين في أجهزة استخبارات أوروبية أن عملاء روسيا ينشئون شركات وهمية يمكن استخدامها لتنفيذ هجمات.

ولفتوا إلى أن “المخابرات الروسية أصبحت أكثر شراسة في جهودها لسرقة التكنولوجيا والأسرار الغربية وسط زيادة الضغوط التي تفرضها العقوبات على اقتصاد البلاد المرتبط بالحرب”، وفق ما نقلت وكالة “أسوشييتد برس”، اليوم الأحد.

شركات وهمية
كذلك أوضحوا أن عملاء موسكو ينشئون شركات وهمية، ويجندون وسطاء، ويوظفون جواسيس إلكترونيين وقراصنة، لجمع معلومات يمكن استخدامها أيضا في الهجوم على البنية التحتية الحيوية.

وقال كريستوفر ويدلين، نائب رئيس العمليات في جهاز الأمن السويدي، إن الروس “يدركون جيدا ما يحتاجون إليه”، ويبذلون “جهودا كبيرة” للحصول على أدوات آلية متقدمة ومعدات للمصانع وأبحاث وتكنولوجيا ذات استخدام مزدوج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مسيّرة أوكرانية تستهدف محطة زابوريجيا النووية
العالم

مسيّرة أوكرانية تستهدف محطة زابوريجيا النووية

العالم
رومانيا تعلن القنصل الروسي شخصاً غير مرغوب فيه وتطلب منه المغادرة
العالم

رومانيا تعلن القنصل الروسي شخصاً غير مرغوب...

العالم