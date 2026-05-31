استخبارات أوروبية تتهم روسيا بمحاولة سرقة التكنولوجيا الغربية

وسط تصاعد تأثير العقوبات الغربية على روسيا، اعتبر مسؤولون أوروبيون أن الاستخبارات الروسية تعزز مساعيها لسرقة التكنولوجيا الغربية.

كما أكد ثلاثة مسؤولين بارزين في أجهزة استخبارات أوروبية أن عملاء روسيا ينشئون شركات وهمية يمكن استخدامها لتنفيذ هجمات.

ولفتوا إلى أن “المخابرات الروسية أصبحت أكثر شراسة في جهودها لسرقة التكنولوجيا والأسرار الغربية وسط زيادة الضغوط التي تفرضها العقوبات على اقتصاد البلاد المرتبط بالحرب”، وفق ما نقلت وكالة “أسوشييتد برس”، اليوم الأحد.

شركات وهمية

كذلك أوضحوا أن عملاء موسكو ينشئون شركات وهمية، ويجندون وسطاء، ويوظفون جواسيس إلكترونيين وقراصنة، لجمع معلومات يمكن استخدامها أيضا في الهجوم على البنية التحتية الحيوية.

وقال كريستوفر ويدلين، نائب رئيس العمليات في جهاز الأمن السويدي، إن الروس “يدركون جيدا ما يحتاجون إليه”، ويبذلون “جهودا كبيرة” للحصول على أدوات آلية متقدمة ومعدات للمصانع وأبحاث وتكنولوجيا ذات استخدام مزدوج.