استمرار حرب الشرق الأوسط يهدد الاقتصاد العالمي بتداعيات أشد

حذّرت كريستالينا غورغيفا، المديرة العامة لـصندوق النقد الدولي، من تصاعد الضغوط التضخمية عالميًا، مشيرةً إلى أن استمرار التوترات في الشرق الأوسط حتى عام 2027 قد يقود الاقتصاد العالمي إلى تداعيات أكثر حدة، خاصة مع احتمالات ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 125 دولارًا للبرميل.

وأوضحت غورغيفا، خلال تصريحات أدلت بها يوم الاثنين، أن السيناريو الأساسي الذي تبناه الصندوق—والقائم على افتراض صراع قصير الأمد—لم يعد مرجحًا في ظل التطورات الحالية. وكان هذا السيناريو يتوقع تباطؤًا طفيفًا في النمو العالمي إلى 3.1%، مع ارتفاع محدود في معدلات التضخم إلى 4.4%.

وأكدت أن فرص تحقق هذا السيناريو “تتراجع يومًا بعد يوم”، في إشارة إلى تزايد المخاطر المحيطة بالاقتصاد العالمي.

وخلال مؤتمر استضافه معهد ميلكن، أشارت غورغيفا إلى أن استمرار الحرب، بالتزامن مع توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تتجاوز 100 دولار للبرميل، يعزز من احتمالية تحقق السيناريو السلبي الذي وضعه الصندوق.

وفي الوقت ذاته، لفتت إلى أن توقعات التضخم على المدى الطويل لا تزال مستقرة نسبيًا، كما أن الأوضاع المالية لم تشهد حتى الآن تشديدًا ملحوظًا، لكنها حذّرت من أن هذه المؤشرات قد تتغير سريعًا إذا استمرت الأزمة لفترة أطول.