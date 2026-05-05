Icon

وظائف شاغرة لدى فروع شركة المراعي Icon العراق يعرض المساعدة في جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران Icon بالفيديو.. الهلال يفوز على الخليج بثنائية في دوري روشن Icon جوازات منفذ الوديعة تستقبل ضيوف الرحمن القادمين من اليمن لأداء فريضة الحج Icon 42 طالبًا وطالبة يمثلون السعودية في “آيسف 2026” بالولايات المتحدة الأمريكية Icon أكثر من 270 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة 16 مليار ريال Icon من “ماكاسار” إلى رحاب مكة.. حكاية سبعين عامًا من الصبر تُزهر في “طريق مكة” Icon كوريا الجنوبية تدرس الانضمام للعملية الأمريكية في مضيق هرمز Icon وزير الحج والعمرة يتفقد خدمات الوزارة لاستقبال ضيوف الرحمن بمطار الملك عبدالعزيز Icon وظائف شاغرة بفروع الفطيم القابضة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

استمرار حرب الشرق الأوسط يهدد الاقتصاد العالمي بتداعيات أشد

الثلاثاء ٥ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:١١ صباحاً
استمرار حرب الشرق الأوسط يهدد الاقتصاد العالمي بتداعيات أشد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذّرت كريستالينا غورغيفا، المديرة العامة لـصندوق النقد الدولي، من تصاعد الضغوط التضخمية عالميًا، مشيرةً إلى أن استمرار التوترات في الشرق الأوسط حتى عام 2027 قد يقود الاقتصاد العالمي إلى تداعيات أكثر حدة، خاصة مع احتمالات ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 125 دولارًا للبرميل.

وأوضحت غورغيفا، خلال تصريحات أدلت بها يوم الاثنين، أن السيناريو الأساسي الذي تبناه الصندوق—والقائم على افتراض صراع قصير الأمد—لم يعد مرجحًا في ظل التطورات الحالية. وكان هذا السيناريو يتوقع تباطؤًا طفيفًا في النمو العالمي إلى 3.1%، مع ارتفاع محدود في معدلات التضخم إلى 4.4%.

وأكدت أن فرص تحقق هذا السيناريو “تتراجع يومًا بعد يوم”، في إشارة إلى تزايد المخاطر المحيطة بالاقتصاد العالمي.

وخلال مؤتمر استضافه معهد ميلكن، أشارت غورغيفا إلى أن استمرار الحرب، بالتزامن مع توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تتجاوز 100 دولار للبرميل، يعزز من احتمالية تحقق السيناريو السلبي الذي وضعه الصندوق.

وفي الوقت ذاته، لفتت إلى أن توقعات التضخم على المدى الطويل لا تزال مستقرة نسبيًا، كما أن الأوضاع المالية لم تشهد حتى الآن تشديدًا ملحوظًا، لكنها حذّرت من أن هذه المؤشرات قد تتغير سريعًا إذا استمرت الأزمة لفترة أطول.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد