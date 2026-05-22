اكتمال وصول 2500 مستضاف من 104 دول ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اكتمال وصول ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه الوزارة، والبالغ عددهم (2500) حاج وحاجة يمثلون (104) دول من مختلف قارات العالم.

ويضم المستضافون هذا العام (1300) حاج وحاجة من الشخصيات الإسلامية والعلماء والدعاة ومختلف شرائح المجتمع الإسلامي من (102) دولة حول العالم، إلى جانب (200) حاج وحاجة من جمهورية ليبيريا، إضافة إلى (1000) حاج وحاجة من أسر وذوي الشهداء والمصابين الذين شاركوا ضمن قوات التحالف في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل من جمهورية السودان الشقيقة.

ورفع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على البرنامج الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على هذه اللفتة الكريمة التي تجسد حرص القيادة الرشيدة على العناية بالإسلام والمسلمين في أنحاء العالم، وتعميق روابط الأخوة والوحدة الإسلامية من خلال استضافة الحجاج ضمن البرنامج.

وأكد أن هذه الاستضافة تأتي امتدادًا لما توليه القيادة من عناية فائقة بخدمة الإسلام والمسلمين، وتبرز المكانة الرائدة التي تحتلها المملكة في العالم الإسلامي، مشيرًا إلى أن الوزارة سخّرت جميع إمكاناتها البشرية والمادية والتقنية لتنفيذ البرنامج وتقديم أفضل الخدمات للمستضافين.

وأوضح أن الوزارة باشرت منذ صدور التوجيه تنفيذ خطة متكاملة لاستضافة الحجاج، من خلال لجان متخصصة تُعنى بخدمتهم منذ مغادرتهم بلدانهم حتى أدائهم مناسك الحج وزيارتهم للمسجد النبوي الشريف، بما يضمن تقديم الرعاية والخدمات المتكاملة لهم طوال فترة الاستضافة.

وبيّنت الوزارة أن وصول الضيوف جرى وفق خطة تشغيلية متكاملة شملت تقديم مختلف الخدمات والتسهيلات منذ لحظة وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة حتى انتقالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة، بما يضمن راحتهم وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

وتوجّه الضيوف عقب وصولهم واستقرارهم في مقار سكنهم، إلى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم، معربين عن شكرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، على ما وجدوه من عناية واهتمام، وما تقدمه المملكة من خدمات جليلة لقاصدي الحرمين الشريفين.

وأنهت الوزارة، ممثلةً باللجان العاملة في البرنامج، جميع الترتيبات الخاصة باستقبال الضيوف، بما يشمل تجهيز مقار الإقامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إضافة إلى إعداد البرامج المصاحبة خلال فترة الاستضافة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وحتى مغادرتهم إلى بلدانهم بعد أداء المناسك بيسر وطمأنينة.