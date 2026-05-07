الأمن السيبراني يدعو لتحديث منتجات هواوي بعد رصد ثغرات أمنية

أعاد المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني التأكيد على أهمية المبادرة بإجراء التحديثات الأمنية الخاصة بمنتجات Huawei، داعيًا المستخدمين والجهات المعنية إلى سرعة تحديث المنتجات المتأثرة بالثغرات الأمنية المعلنة، بما يسهم في تعزيز الحماية وتقليل المخاطر السيبرانية المحتملة.

وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أن شركة Huawei أصدرت تنبيهًا أمنيًا كشفت من خلاله عن عدد من الثغرات الأمنية التي تؤثر على بعض منتجاتها، مشددًا على أهمية الاطلاع على التحديثات الموصى بها وتطبيقها بشكل فوري لضمان سلامة الأنظمة والبيانات.