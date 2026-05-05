الأمير راكان بن سلمان يستقبل الرئيس التنفيذي للمسار الرياضي ويؤكد أهمية المشروعات النوعية بالدرعية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز محافظ الدرعية، في مكتبه بالمحافظة اليوم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة المسار الرياضي السيدة جين ماكجيفرن.

ورحّب سموه بالرئيس التنفيذي للمؤسسة، مؤكدًا أهمية المشروعات النوعية التي تسهم بها في تعزيز جودة الحياة وتطوير المشهد الحضري بالمحافظة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أبرز أعمال مؤسسة المسار الرياضي، ومناقشة أوجه التكامل بين مشروعاتها ومشروعات الدرعية، بما يعزز من الربط الحضري ويوفر تجارب مستحدثة للسكان والزوار.



وأكد سمو محافظ الدرعية حرصه على دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز أنماط الحياة الصحية، وتوفير بيئات مستدامة، تعكس تطلعات التنمية الشاملة في المملكة.

وأعرب سموه عن شكره للرئيس التنفيذي وفريق عمل مؤسسة المسار الرياضي على جهودهم، مثمنًا ما تحقق من منجزات تسهم في تحقيق المستهدفات.

من جانبها، ثمّنت الرئيس التنفيذي لمؤسسة المسار الرياضي جين ماكجيفرن دعم الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز واهتمامه، مؤكدةً أن مشروعات المسار الرياضي تمثل إضافة نوعية تسهم في تعزيز التكامل الحضري وتوفير تجارب متكاملة للسكان والزوار.

وأوضحت أن المؤسسة تعمل على تنفيذ مبادرات مبتكرة تسهم في دعم أنماط الحياة النشطة، وتعزيز مكانة المواقع السعودية ضمن أفضل الوجهات عالميًا، بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.