الأمير فهد بن سلطان يرعي حفل تخريج الدفعة الـ20 من طلاب وطالبات جامعة تبوك

السبت ٩ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٠٧ مساءً
المواطن- فريق التحرير

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، تحتفي جامعة تبوك بعد غدٍ الاثنين ، بتخريج الدفعة الـ20 من طلاب وطالبات الجامعة وكلياتها الجامعية في المحافظات، من حملة درجتي الماجستير والبكالوريوس وخريجي الدبلومات للعام الجامعي 1447هـ، والبالغ عددهم (9211) خريجًا وخريجة، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري بتبوك.

وأوضح رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن سالم الغامدي، أن رعاية سمو أمير المنطقة لحفل التخرج تجسد اهتمام سموه ودعمه المستمر لأبنائه وبناته الخريجين والخريجات، مؤكدًا أن الجامعة تحظى بمتابعة واهتمام دائمين من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، مثمنًا ما تحظى به الجامعة من دعم ومساندة في سبيل تعزيز مسيرة التعليم والتنمية بالمنطقة، ومقدرا الدعم الكبير من معالي وزير التعليم، الذي يأتي امتدادًا لما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من عناية واهتمام بقطاع التعليم، باعتباره أحد أهم مرتكزات التنمية الوطنية وبناء الكفاءات المستقبلية.

