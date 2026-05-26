الإحصاء: إجمالي أعداد الحجاج لموسم حج 1447هـ بلغ 1,707,301 حاجّ وحاجَّة

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام 1447هـ بلغ (1,707,301) حاجّ وحاجَّة، منهم (1,546,655) حاجًّا وحاجَّة، قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل (160,646) حاجًّا وحاجَّة، من المواطنين والمقيمين.

وبيَّنت الهيئة في نتائجها الإحصائية لحج هذا العام أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ (893,396) حاجًّا، بينما بلغ عدد الحاجَّات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج (813,905) حاجَّات.

وحول إحصاءات الحجاج القادمين من خارج المملكة، أوضحت الهيئة طُرق قدوم الحجاج من خارج المملكة، حيث وصل (1,485,729) حاجًّا وحاجَّة، عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل (54,429) حاجَّا وحاجَّة عن طريق المنافذ البرية، ووصل عن طريق المنافذ البحرية (6,497) حاجًّا وحاجَّة.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء اعتمدت في إصدار البيانات والمؤشرات الإحصائية لموسم حج عام 1447هـ 2026م على بيانات السجلات الإدارية من وزارة الداخلية بوصفها المصدر الرئيس للبيانات، لتوفير بيانات سجليه عالية الدقة والموثوقية لإحصاءات الحج وفق نموذج موحَّد يشمل عددًا من العناصر؛ امتدادًا للنهج الإحصائي المتبع خلال الأعوام الستة الماضية.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، ويمكن الاطلاع على تقرير إحصاءات الحج لعام 1447 هـ – 2026 م من خلال الرابط التالي: https://www.stats.gov.sa/documents/d/guest/hajj-report-1447h-ar.