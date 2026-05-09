البحرين: ضبط 41 شخصًا ضمن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، صباح اليوم السبت، ضبط 41 شخصا ضمن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني.

تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن التنظيم الذي تم كشفه مرتبط بالحرس الثوري والتخابر مع جهات خارجية.

وأضافت داخلية البحرين، أن ذلك يأتي استنادًا إلى ما أسفرت عنه التحريات والتقارير الأمنية وما أثبتته التحقيقات السابقة لدى النيابة العامة، في قضايا تتعلق بالتخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع العدوان الإيراني.