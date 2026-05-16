التخصصات الصحية: دعم مواهب المملكة في “آيسف 2026” يعزز تنافسيتهم عالميًا

روسيا تتعرض لأكبر هجوم أوكراني بالمسيرات منذ بدء الحرب ترامب لإيران: الوقت ينفد الجزائر تطرح مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن قمح الحج والعمرة لضيوف الرحمن: احذروا من الاحتيال الإلكتروني أسواق النفط تواجه مخاطر ارتفاعات حادة مع أزمة مضيق هرمز المرور يضبط أكثر من 5 آلاف دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع القبض على مقيم ومقيمة لنشرهما إعلانات تقديم خدمات حج وهمية ومضللة وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 3 مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية العراق يعتمد 6 إجراءات لمنع دخول السلع غير المطابقة ضغوط غير مسبوقة على سوق السندات
أكدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أن دعمها لمشاركة أبناء وبنات المملكة في معرض “آيسف 2026” يأتي انطلاقًا من إيمانها بأهمية الاستثمار في المواهب الوطنية الشابة، وتمكينها من المنافسة عالميًا في مجالات الطب والعلوم الصحية والذكاء الاصطناعي والهندسة الحيوية.
وأوضحت المدير التنفيذي للدبلوماسية الصحية في الهيئة دينا بنت صالح السماعيل لوكالة الأنباء السعودية، أن مشاركة الهيئة في دعم طلبة منتخب المملكة ليست الأولى؛ إذ بدأت منذ سنوات عبر تقديم الجوائز الخاصة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، مؤكدةً استمرار هذا الدعم اليوم في مدينة فينكس الأمريكية، لمساندة الطلبة الموهوبين في تمثيل المملكة، ورفع اسمها عالميًا بعقولهم وأفكارهم وابتكاراتهم.
وأكدت أن هؤلاء الطلبة يمثلون نماذج واعدة لجيل المستقبل من العلماء والأطباء والمبتكرين، مشيرةً إلى أن إنجازاتهم ستسهم -بإذن الله- في تعزيز حضور المملكة وريادتها عالميًا.