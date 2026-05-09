الجيش الأمريكي: قتلى في ضربة لزورق تهريب مخدرات شرق المحيط الهادئ

أعلن الجيش الأمريكي أنه قتل شخصين في ضربة استهدفت زورقًا يشتبه بتهريبه مخدرات في شرق المحيط الهادئ.
وذكرت القيادة الجنوبية في الجيش الأمريكي “ساوثكوم” في بيان أن الزورق المستهدف “يُدار من قبل منظمات إرهابية مصنّفة، مشيرة إلى أن المعلومات أكدت أن الزورق كان يعبر طرقًا معروفة لتهريب المخدرات.
كما أفادت بنجاة شخص واحد من الهجوم، دون تحديد حالته الصحية، وإبلاغ خفر السواحل الأمريكي لبدء عملية بحث عنه.
وكان البيت الأبيض قد أعلن الأربعاء الماضي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقّع إستراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب” تضع القضاء على عصابات المخدرات في نصف الكرة الأرضية الغربي أولوية قصوى.
وتتواصل حملة إدارة ترمب لاستهداف سفن تهريب المخدرات المزعومة في مياه أمريكا اللاتينية، بما في ذلك شرق المحيط الهادئ والبحر الكاريبي، منذ أوائل سبتمبر الماضي، وأسفرت حتى الآن في القضاء على نحو 193 شخصًا.