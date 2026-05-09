Icon

الجيش الأمريكي يعلن تحويل مسار 58 سفينة منذ بدء الحصار على إيران Icon “كدانة” تعزز التحول الرقمي في المشاعر المقدسة بنظام “سكادا” Icon سد وادي طريف يجذب المتنزهين بعد امتلائه بمياه الأمطار Icon الاتفاق يقسو على الخليج بخماسية في دوري روشن Icon نزوح 30 ألف سوداني جراء هجمات على الحدود مع إثيوبيا Icon القبض على مواطن لإصداره تصاريح مزورة لدخول العاصمة المقدسة Icon القيادة تهنئ السيدة لويز أربور بمناسبة تعيينها حاكمًا عامًا لكندا Icon بريطانيا تعلن إرسال مدمرة للشرق الأوسط في مهمة محتملة بمضيق هرمز Icon انتشال جثة امرأة إثر ثوران بركاني والبحث عن مفقودين آخرين بإندونيسيا Icon انتخاب السعودية بالإجماع لعضوية لجنة الأمم المتحدة لتسخير العلم والتقنية لأغراض التنمية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

الجيش الأمريكي يعلن تحويل مسار 58 سفينة منذ بدء الحصار على إيران

السبت ٩ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٥ مساءً
الجيش الأمريكي يعلن تحويل مسار 58 سفينة منذ بدء الحصار على إيران
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استمرارها في فرض الحصار البحري الأمريكي على إيران بشكل كامل.

وأعلنت القيادة المركزية أنه حتى اليوم، قامت قوات القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بتوجيه 58 سفينة تجارية لتغيير مسارها، كما عطّلت 4 سفن منذ 13 أبريل، لمنعها من الدخول إلى الموانئ الإيرانية أو مغادرتها.

تحويل مسار 58 سفينة منذ بدء الحصار

وقال العميد أيمن الروسان، الخبير العسكرى، إن المشهد بين الولايات المتحدة وإيران ما يزال يتحرك ضمن إطار اشتباك سياسى وأمنى معقد، يقوم على محاولات متبادلة لفرض قواعد اشتباك جديدة فى منطقة مضيق هرمز. وأضاف أن ما يجرى لا يمكن وصفه بتصعيد شامل، بل هو احتكاك تكتيكى محسوب يهدف إلى اختبار قدرات الطرفين وردود أفعالهما فى نقاط حساسة.

وأكد الروسان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى عوكل، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن التحركات الأمريكية الأخيرة، خصوصاً فى محيط الجزر والممرات الحيوية القريبة من قشم وبندر عباس، تعكس سياسة تقوم على جسّ النبض ومحاولة جمع معلومات استخباراتية ميدانية. وأضاف أن الرد الإيرانى السريع عبر الطائرات المسيّرة والصواريخ والزوارق البحرية يشير إلى جاهزية عملياتية عالية واستعداد دائم للتعامل مع أى اختراق محتمل.

وأشار الخبير العسكرى إلى أن استمرار هذه الاشتباكات المحدودة ينعكس سلباً على مسار التهدئة، ويضعف فرص العودة السريعة إلى طاولة المفاوضات، خاصة فى ظل وجود ملفات عالقة تتعلق بالمقترح الأمريكى والرد الإيرانى المنتظر خلال الساعات المقبلة.

وأوضح أن عامل الوقت أصبح جزءاً من أدوات الضغط السياسى بين الطرفين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ترامب يعلن انطلاق “مشروع الحرية” للعبور الآمن بمضيق هرمز
العالم

ترامب يعلن انطلاق “مشروع الحرية” للعبور الآمن...

العالم
الولايات المتحدة تدفع بمشروع أممي لحماية الملاحة في مضيق هرمز
العالم

الولايات المتحدة تدفع بمشروع أممي لحماية الملاحة...

العالم
“فولدا”.. كاسحة ألغام خارقة تتجه لمضيق هرمز
العالم

“فولدا”.. كاسحة ألغام خارقة تتجه لمضيق هرمز

العالم
الجيش الأمريكي يقصف بندر عباس وميناء قشم في إيران
العالم

الجيش الأمريكي يقصف بندر عباس وميناء قشم...

العالم
سنتكوم: سفينتان تجاريتان أميركيتان عبرتا مضيق هرمز بنجاح
العالم

سنتكوم: سفينتان تجاريتان أميركيتان عبرتا مضيق هرمز...

العالم
وزير أمريكي: سنضمن حرية الملاحة عبر مضيق هرمز بالاتفاق أو بدونه
العالم

وزير أمريكي: سنضمن حرية الملاحة عبر مضيق...

العالم
بريطانيا تعلن إرسال مدمرة للشرق الأوسط في مهمة محتملة بمضيق هرمز
العالم

بريطانيا تعلن إرسال مدمرة للشرق الأوسط في...

العالم
ترامب: توافق أمريكي أوروبي على منع إيران من امتلاك سلاح نووي
العالم

ترامب: توافق أمريكي أوروبي على منع إيران...

العالم