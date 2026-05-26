الحج والعمرة تدعو ضيوف الرحمن إلى البقاء في مخيماتهم بعرفات حتى 4 عصرًا

دعت وزارة الحج والعمرة ضيوف الرحمن إلى البقاء في مخيماتهم بمشعر عرفات يوم التاسع من ذي الحجة حتى الساعة الرابعة عصرًا؛ حفاظًا على سلامتهم من التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء ساعات الذروة، وبما يسهم في الحد من الإجهاد الحراري، خلال أداء الركن الأعظم من الحج.

وأوضحت الوزارة، أن خطبة يوم عرفة تُنقل مباشرة عبر الوسائل المرئية والمسموعة إلى مختلف المخيمات، بما يتيح للحجاج الاستماع إليها بيسر وطمأنينة دون الحاجة إلى التنقل أو مغادرة مواقعهم.

وحثّت الوزارة ضيوف الرحمن على الالتزام بخطط وجداول التفويج المعتمدة، وتجنب الخروج إلى مسارات الحركة أو المواقع غير المخصصة، لما قد يترتب على ذلك من إرباك في إدارة الحشود والتأثير على انسيابية التنقل بين المواقع.

كما دعت الوزارة إلى الالتزام بعدم الصعود إلى جبل الرحمة، لما قد يشكله ذلك من مخاطر على سلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن التقيد بهذه التعليمات يسهم في أداء النسك بيسر وطمأنينة، ويعزز من كفاءة إدارة الحشود بما يحقق تجربة آمنة ومنظمة لجميع ضيوف الرحمن.